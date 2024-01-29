В Комсомольске-на-Амуре загорелось кафе

Сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Комсомольску-на-Амуре ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, приступили к расследованию пожара, который произошел в кафе на улице Кирова в городе Юности.
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