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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Макс Ферстаппен: «В рамках «тройника» можно было справиться лучше – из Лас-Вегаса в Катар ты летишь почти в другой конец земного шара»

Ферстаппен раскритиковал составление календаря «Формулы-1». В этом сезоне календарь чемпионата вновь был составлен таким образом, что после месячного перерыва в октябре, в концовке сезона участники проведут два так называемых «тройника» подряд.

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