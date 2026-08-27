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«Мой единственный и неповторимый»: Бренда Сонг трогательно поздравила Маколея Калкина с 46-летием

«Мой единственный и неповторимый»: Бренда Сонг трогательно поздравила Маколея Калкина с 46-летием

Маколей Калкин отметил свой 46-й день рождения. В честь праздника актер, прославившийся в детстве ролью в фильме «Один дома», получил множество теплых пожеланий, среди которых особенно выделяется поздравление от его супруги Бренды Сонг.

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