Metro новости
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Metro новости

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Книжный обзор Metro: что почитать в августе 2026 года

Книжный обзор Metro: что почитать в августе 2026 года

Большой роман недели Андрей Рубанов Мороз по жести (18+) 2026. АСТ Аннотация: В Ростове Великом тихий хиппи Иван колет дрова и слушает старый рок.

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