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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Титов о Соболеве: «Как такое возможно: из «Спартака» перейти куда-то в стан соперника? Это что-то далекое для моего поколения»

Титов о Соболеве: «Как такое возможно: из «Спартака» перейти куда-то в стан соперника? Это что-то далекое для моего поколения»

– Последние недели бурлят страсти вокруг Александра Соболева. В ваше время случались такие ситуации в «Спартаке»? – У меня был момент, когда мы юношами в академии «Спартака» пришли к тренеру.

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