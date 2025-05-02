Автор хита из фильма "Бестолковые" Джилл Собьюл погибла при пожаре в США

www.globallookpress.com/Globe Photos/ZUMAPRESS.com Американская певица и автор песен Джилл Собьюл, которая написала сатирический гимн Supermodel из саундтрека к фильму "Бестолковые", погибла при пожаре в пригороде Миннеаполиса (США).
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