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Автор хита из фильма "Бестолковые" Джилл Собьюл погибла при пожаре в США

Автор хита из фильма "Бестолковые" Джилл Собьюл погибла при пожаре в США

www.globallookpress.com/Globe Photos/ZUMAPRESS.com Американская певица и автор песен Джилл Собьюл, которая написала сатирический гимн Supermodel из саундтрека к фильму "Бестолковые", погибла при пожаре в пригороде Миннеаполиса (США).

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