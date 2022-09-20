Стали известны размеры гонораров за бой Емельяненко и Дацика

Бой Александра Емельяненко и Вячеслава Дацика пройдет 24 сентября в Москве на «ЦСКА Арене» Александр Емельяненко (Фото: Global Look Press) Гонорар Вячеслава Дацика за бой с Александром Емельяненко превысит 10 млн руб.