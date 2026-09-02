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Очень длинная труба и неудачный момент

Очень длинная труба и неудачный момент

Рабочие переносили трубу внушительной длины, которая заметно выступала в сторону проезжей части. В какой-то момент её длина сыграла свою роль — один из участников движения не заметил конструкцию вовремя.

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