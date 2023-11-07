 Один человек погиб и двое пострадали в ДТП с пассажирским автобусом на Кубани

Один человек погиб и двое пострадали в ДТП с пассажирским автобусом на КубаниНакануне вечером в Успенском районе, на федеральной трассе пассажирский автобус «Сетра» на мокрой от дождя дороге столкнулся с автомобилем «Лада Гранта».
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