 Один человек погиб и двое пострадали в ДТП с пассажирским автобусом на Кубани

Один человек погиб и двое пострадали в ДТП с пассажирским автобусом на КубаниНакануне вечером в Успенском районе, на федеральной трассе пассажирский автобус «Сетра» на мокрой от дождя дороге столкнулся с автомобилем «Лада Гранта».