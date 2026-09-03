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Венгрия не поддерживает ускоренное вступление Украины в ЕС – Мадьяр

Венгрия не поддерживает ускоренное вступление Украины в ЕС – Мадьяр

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил председателю Евросовета Антониу Коште, что не поддержит ускоренный прием Украины в Евросоюз.

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