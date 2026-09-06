Sky News: в проливе Ла-Манш перехватили лодку со 140 нелегальными мигрантами

Власти Великобритании перехватили в проливе Ла-Манш катер со 140 нелегальными мигрантами. Об этом сообщает телеканал Sky News.
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