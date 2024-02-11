Бойцы ВС РФ захватили атаковавший их же украинский дрон-камикадзе

Действующий под позывным «Якорь» военнослужащий Вооружённых сил Российской Федерации поделился сведениями о том, что запущенный боевиками ВС киевского режима коптер рухнул около укрепления военнослужащих, не подорвавшись.
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