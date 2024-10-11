ВСУ за сутки потеряли 125 бойцов в зоне ответственности группировки «Восток»

Также ВС РФ уничтожили 21 беспилотник Начальник пресс-центра группировки войск «Восток» Александр Гордеев сообщил, что за сутки украинская армия потеряла 125 военнослужащих и 21 беспилотник в зоне ответственности группировки.
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