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Ротенберг о СКА: «Железобетонная оборона и яркая атака – это и есть наша система. Ключ к победе – стабильность и баланс в составе»

СКА продлил победную серию до трех матчей в Фонбет чемпионате КХЛ, обыграв «Ак Барс» (4:2). – Толчинский сыграл с Чивилевым и Рендуличем.

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