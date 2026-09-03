Сила в правде
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Сила в правде

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Квадрокоптеры DJI: модельный ряд и сферы применения

Квадрокоптеры DJI: модельный ряд и сферы применения

DJI удерживает лидерство на рынке гражданских беспилотников уже больше десяти лет, и линейка квадрокоптеров охватывает задачи от любительской съёмки до промышленной геодезии.

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