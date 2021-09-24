Квартирные мошенники активизировались. Владельцам недвижимости тоже не мешало бы

Из-за пандемии квартирные мошенники активизировались, рассказывают в Росреестре. Иногда злоумышленники не отступаются от попыток оформить квартиру, даже если информацию уже направляют в правоохранительные органыПо итогам первого полугодия столичный Росреестр направил в адрес территориальных подразделений ГУ МВД 18 сообщений о преступлениях, связанных с незаконным отчуждением имущественных прав, а всего за 2018-2020 год специалистами управления зафиксировано свыше 50 случаев преступного обращения за регистрацией недвижимости (эти данные есть в распоряжении Business FM).