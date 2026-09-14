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Пункт-А

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Астраханский «Волгарь» взял на укрепление двоих молодых

Астраханский «Волгарь» взял на укрепление двоих молодых

Один из новеньких играл за молодежную сборную России. Для укрепления своего состава астраханский «Волгарь» подписал контракт с двумя молодыми футболистами.

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