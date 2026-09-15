Ким Чен Ын пообещал Путину неизменную поддержку и уверен в победе России

Лидер КНДР направил телеграмму президенту России, в которой выразил твердую поддержку Москве. Послание стало ответом на поздравления российского лидера по случаю 78-й годовщины основания Корейской Народно-Демократической Республики.
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