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Царьград

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Ким Чен Ын пообещал Путину неизменную поддержку и уверен в победе России

Ким Чен Ын пообещал Путину неизменную поддержку и уверен в победе России

Лидер КНДР направил телеграмму президенту России, в которой выразил твердую поддержку Москве. Послание стало ответом на поздравления российского лидера по случаю 78-й годовщины основания Корейской Народно-Демократической Республики.

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