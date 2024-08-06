Политика как он...
ГлавнаяБлогНовостиСоциалкаИстория
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Политика как она есть

40 898 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Vlad Dirkin
    Даже в 37ом до такого не додумались....В Крыму предложил...
  • людмила михайлик
    Согласна с соплеменниками, надо освобождаться от враговВ Крыму предложил...
  • Светлана Рейнбах
    Двно пора!В Крыму предложил...

Избрать меру пресечения генералу Шестерову не позволяет состояние его здоровья

Избрать меру пресечения генералу Шестерову не позволяет состояние его здоровья

Следователи будут просить военный суд об избрании меры пресечения замначальнику главного управления инновационного развития МО РФ генерал-майору Владимиру Шестерову, как только позволит состояние его здоровья, сообщили ТАСС в экстренных службах.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх