Свыше 1,5 млн жителей Подмосковья проголосовали в первый день выборов

В первый день выборов участниками голосования стали более 1,5 миллиона жителей Московской области. Об этом сообщил секретарь избирательной комиссии региона Руслан Фурс, чьи слова привело РИА «Новости» .
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