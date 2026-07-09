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Живая Кубань

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Платит ли Россия за проход своих судов через Ормузский пролив?

Платит ли Россия за проход своих судов через Ормузский пролив?

Платит ли Россия за проход своих судов через Ормузский пролив?Вопрос о том, приходится ли России платить за транзит через один из самых напряжённых морских коридоров планеты, наконец получил однозначный ответ.

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