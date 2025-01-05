Песков опроверг сообщения о подготовке встречи Путина с Шольцем и Трампом

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявления о подготовки встречи российского лидера Владимира Путина с канцлером Германии Олафом Шольцем и избранным президентом США Донадьдом Трампом.
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