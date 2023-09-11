Россиян призвали воздержаться от поездок в Финляндию на машинах

Россиянам следует воздержаться от поездок в Финляндию на автомобилях, зарегистрированных в РФ. С таким призывом выступило Посольство России в Хельсинки в связи с разъяснениями Европейской комиссии по антироссийскому санкционному законодательству.
Россиянам следует воздержаться от поездок в Финляндию на автомобилях, зарегистрированных в РФ. С таким призывом выступило Посольство России в Хельсинки в связи с разъяснениями Европейской комиссии по антироссийскому санкционному законодательству.
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