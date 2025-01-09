8-летнему мальчику в Сочи взрывом оторвало пальцы

8-летнему мальчику в Сочи взрывом оторвало пальцыВ Сочи 8-летний мальчик пострадал от взрыва петарды В Сочи 6 января произошёл трагический случай: восьмилетнему мальчику оторвало два пальца на левой руке из-за взрыва петарды.
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