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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Гиллес и Пуарье выиграли пятый подряд Гран-при Канады в танцах: «В этапе есть нечто особенное – нам хочется хорошо выступать здесь»

Накануне канадский дуэт занял первое место на этапе в Галифаксе. Их победная серия на этих соревнованиях длится с 2019 года.

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