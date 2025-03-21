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Олеся Малибу на фоне трагедии с моделью Марией Ковальчук: «Меня унижали, изнасиловали, а утром вывезли в лес»

Олеся Малибу на фоне трагедии с моделью Марией Ковальчук: «Меня унижали, изнасиловали, а утром вывезли в лес»

Экс-участница «ДОМа-2» Олеся Малибу решилась поделиться страшной историей из своей жизни. Девушка рассказала, что пережила насилие.

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Комментарии
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АД
Александр Данилов
Сами заслужили такое отношение
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