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Daily Storm

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Группа «Эталон» сохранит исторический облик Электрозавода при его реконструкции

Группа «Эталон» сохранит исторический облик Электрозавода при его реконструкции

Девелопер превратит бывшую промзону в многофункциональный кластер с культурными пространствами, кафе и творческими студиямиГруппа «Эталон» сохранит узнаваемые фасады и входную группу столичного Электрозавода в ходе ревитализации его территории.

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