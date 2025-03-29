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Почему Америка запросила мира с Россией: Разведка США раскрыла карты

Почему Америка запросила мира с Россией: Разведка США раскрыла карты

Американская разведка ежегодно готовит Конгрессу доклад о существующих и потенциальных глобальных угрозах для США.

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Комментарии
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Владимир Соловьев
&quot;Разведка США раскрыла карты&quot;. ТОГДА ПУСТЬ РАЗВЕДКА США РАСКРОЕТ ВСЕ КАРТЫ, КАК С 1945г. И ПО СЕЙ ДЕНЬ ГОТОВИЛА И ГОТОВИТ УНИЧТОЖЕНИЕ РОССИИ, НО &quot;НЕМНОГО&quot; ЗАПНУЛАСЬ НА УКРАИНЕ И ПРОДОЛЖАЕТ ЕЁ УКРЕПЛЯТЬ ТОЙ ЖЕ РАЗВЕДКОЙ США НА ЗЕМЛЕ И В КОСМОСЕ!
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1 час.
Юрий Николаев
О как! До пиндосни начало доходить. А по моему вовсе и не то что описал автор, а всё банально просто. Пиндосы хотят свалить по тихому и не обосраться ЗДЕСЬ, как обосрались в Афганистане! Поняли что с Русскими лучше не связываться, себе дороже!
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1 час.
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