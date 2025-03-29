Почему Америка запросила мира с Россией: Разведка США раскрыла карты

"Разведка США раскрыла карты". ТОГДА ПУСТЬ РАЗВЕДКА США РАСКРОЕТ ВСЕ КАРТЫ, КАК С 1945г. И ПО СЕЙ ДЕНЬ ГОТОВИЛА И ГОТОВИТ УНИЧТОЖЕНИЕ РОССИИ, НО "НЕМНОГО" ЗАПНУЛАСЬ НА УКРАИНЕ И ПРОДОЛЖАЕТ ЕЁ УКРЕПЛЯТЬ ТОЙ ЖЕ РАЗВЕДКОЙ США НА ЗЕМЛЕ И В КОСМОСЕ!

Юрий Николаев

О как! До пиндосни начало доходить. А по моему вовсе и не то что описал автор, а всё банально просто. Пиндосы хотят свалить по тихому и не обосраться ЗДЕСЬ, как обосрались в Афганистане! Поняли что с Русскими лучше не связываться, себе дороже!