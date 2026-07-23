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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Чип Энгелланд из «Тандер» присоединится к тренерскому штабу Име Удоки в «Рокетс»

Чип Энгелланд будет работать под руководством главного тренера Име Удоки в « Хьюстоне ». 65-летний бывший игрок начал карьеру ассистента в 1999 году.

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