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Воронежские новости

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Жертвы воронежских лжемедиков пожаловались на медленный ход дела

Жертвы воронежских лжемедиков пожаловались на медленный ход дела

В текущем году заседания по делу переносятся через раз благодаря ответчикам. Потерпевшие отметили, что срок давности по делу заканчивается через три года, и если к этому моменту все еще не будет решения суда, то «медики» останутся безнаказанными.

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