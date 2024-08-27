Жертвы воронежских лжемедиков пожаловались на медленный ход дела

В текущем году заседания по делу переносятся через раз благодаря ответчикам. Потерпевшие отметили, что срок давности по делу заканчивается через три года, и если к этому моменту все еще не будет решения суда, то «медики» останутся безнаказанными.
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