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Рецепт хлеба на сковороде от работницы хлебзавода

Каким бы богатым ни был наш рацион, но без хлеба на столе никак не обойтись. Однако что же делать, если в хлебнице остались одни крошки, а в магазин идти за очередной булкой совсем не хочется? В таком случае можно испечь хлеб самостоятельно.

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