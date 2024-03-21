❗️Добираться из Крыма до Краснодара станет проще. В этом году построят скоростную дорогу «Помимо этого в 2024 году построим полноценную скоростную дорогу от Краснодара через Темрюк до Крымского моста.
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❗️Добираться из Крыма до Краснодара станет проще. В этом году построят скоростную дорогу «Помимо этого в 2024 году построим полноценную скоростную дорогу от Краснодара через Темрюк до Крымского моста.