Дачникам посоветовали поливать перцы вечером за 2–3 часа до заката или утром до 9:00

В августе перцам требуется особый уход при поливе, чтобы обеспечить богатый урожай. В это время они активно плодоносят и нуждаются во влаге, но ночные температуры снижаются, что замедляет рост зелени, сообщил URA.
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