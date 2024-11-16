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Петербургский дневник

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В Петербурге состоялась церемония вручения архитектурно-дизайнерской премии «Золотой Трезини»

В Петербурге состоялась церемония вручения архитектурно-дизайнерской премии «Золотой Трезини»

В этом году на конкурс представили более 1300 проектов из 50 стран В Петербурге выбрали победителей седьмой Международной архитектурно-дизайнерской премии «Золотой Трезини», организованной Эрмитажем совместно с «Всемирным клубом петербуржцев».

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