Сотрудники Сколтеха разработали нейросеть, которая предсказывает лесные пожары

Судьбу развития лесных пожаров в регионах России может предсказать ИИ. Специалисты Сколковского институт науки и технологий создали специальную систему, которая работает на основе искусственного интеллекта.
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