Армия России разгромила штаб НАТО в Часовом Яре, под завалами десятки трупов Юлия СоколоваВ ходе наступления на Часов Яр российские военные уничтожили укрепленный бункер генералов НАТО, где укрывались высшие чины командования ВСУ и иностранных советников.
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