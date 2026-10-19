Кол-центр "Барнаульской горэлектросети" уже второй год подряд признают лучшим в стране. Скорость ответа операторов, высокий процент решенных заочно вопросов и проблем абонентов отметили на престижном отраслевом конкурсе "Лучшая энергосбытовая компания" и на региональном этапе "100 лучших товаров России" в номинации "Услуга года".
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