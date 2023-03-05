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Салах об 1 мяче до рекорда Фаулера по голам за «Ливерпуль» в АПЛ: «Гнался за ним. Это мотивировало, я думал о нем каждый день»

Салах об 1 мяче до рекорда Фаулера по голам за «Ливерпуль» в АПЛ: «Гнался за ним. Это мотивировало, я думал о нем каждый день»

Мо Салах высказался о том, что близок к рекорду Робби Фаулера по голам за «Ливерпуль» в АПЛ. Сейчас у Салаха 127 голов за «Ливерпуль» в матчах английского чемпионата.

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