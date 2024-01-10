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Нижегородская правда

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Нижегородские предприятия приглашаются для участия в международной строительной выставке

Нижегородские предприятия приглашаются для участия в международной строительной выставке

Нижегородские предприятия смогут на льготных условиях представить свою продукцию на международной строительной выставке – The Big 5 Saudi 2024, которая пройдет с 26 по 29 февраля 2024 года в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

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