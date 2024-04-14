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США участвовали в уничтожении крейсера "Москва": Тайна гибели раскрыта The New Yorker

США участвовали в уничтожении крейсера "Москва": Тайна гибели раскрыта The New Yorker

Фото: Zhang Jiye/XinHua/GloballookpressСегодня 10K прочитали С гибели крейсера "Москва" прошло ровно два года.

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Комментарии
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W
Walery
Ракета пробила корпус ближе к корме, но не взорвалась. Ракетное топливо пролилось в нижние отсеки и машинное отделение. Это обстоятельство затруднило пожаротушение.  В итоге команду сняли с крейсера и отдали буксир. Из-за 30-ти летнего безделья на ЧМФ корабль спасти не смогли как от атаки гарпуном, так и возникшего пожара.  Корабль не горят желанием поднять и тем засветить причины его гибели. Примерно тоже самое произошло с БДК - быстро утонули... и еще с десяток судов прежний главком флота потерял аналогично,  не в бою....
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17 час.
E
Ed
Видать в ЧФ море своих человечков, не подсудных
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15 час.

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