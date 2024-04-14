США участвовали в уничтожении крейсера "Москва": Тайна гибели раскрыта The New Yorker

W

Walery

Ракета пробила корпус ближе к корме, но не взорвалась. Ракетное топливо пролилось в нижние отсеки и машинное отделение. Это обстоятельство затруднило пожаротушение. В итоге команду сняли с крейсера и отдали буксир. Из-за 30-ти летнего безделья на ЧМФ корабль спасти не смогли как от атаки гарпуном, так и возникшего пожара. Корабль не горят желанием поднять и тем засветить причины его гибели. Примерно тоже самое произошло с БДК - быстро утонули... и еще с десяток судов прежний главком флота потерял аналогично, не в бою....