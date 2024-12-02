Поздравляем с профессиональным праздником работников банковской системы РФ. Его отмечают 2 декабря. Именно в этот день в 1990 году был учрежден Центральный банк России.
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Поздравляем с профессиональным праздником работников банковской системы РФ. Его отмечают 2 декабря. Именно в этот день в 1990 году был учрежден Центральный банк России.