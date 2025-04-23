Закон и Порядок
Геополитика и РоссияКартина дняПРАВИЛА САЙТА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Закон и Порядок

135 758 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • людмила михайлик
    Эти чиновники предатели и враги Государства,такие траты,когда идёт война,заселить мигрантами на шею народа,сделать лю...Мигрантам продлил...
  • Иван Иванов
    Вы все живете старыми понятиями. Сейчас народ ничего не решает, и так называемые "народные избранники" всего лишь кук...Мигрантам продлил...
  • Михаил
    Там банкиры и бизнесмены. Но на россиян (а не русских в частности) им также наплевать.Мигрантам продлил...

Народный сход после выходки "кавказцев": У школы после избиения мальчика бунтуют родители

Народный сход после выходки "кавказцев": У школы после избиения мальчика бунтуют родители

Царьград Фото: коллаж Царьграда Возле московской школы №2120, где приезжие избили мальчика до конвульсий за внешний вид, прошёл стихийный митинг родителей учеников.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
alik3456 Джексон
Вместе с директорами и завучами. Лучше уборщицу поставить вместо директора и то пользы больше было бы...
Ответить
12 час.
Виктор Шилин
Может не в национальности дело, а в безнаказанности? Не наказали сразу, значит можно повторить Все наши самые суровые законы нивелируются необязательностью их исполнения.
Ответить
10 час.
Людмила Лиханова
Валерий Светлый дУМАЮ, ЧТО И ПОСТРАДАВШИЙ В КАКОМ-ТО СМЫСЛЕ ПРОВОЦИРОВАЛ ТАКОЕ ПОВЕДЕНИЕ АЗИАТОВ. шКОЛА ДОЛЖНА ОТСЛЕЖИВАТЬ И ДРЕСС-ВИД ШКОЛЬНИКА. ХВАТИТ ПЛОДИТЬ КЛОУНОВ.  Интересно: а когда ТВОЕГО сына, брата или еще кого-то из родных  будут гнобить только за то, что он кому-то не понравился, то ты тоже будешь защищать НАПАДАВШИХ?  ТАК ЧТО ТЫ ЯВНО НЕ ДУМАЕШЬ ЧТО ПИШЕШЬ.
Ответить
10 час.
наверх