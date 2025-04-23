Народный сход после выходки "кавказцев": У школы после избиения мальчика бунтуют родители

Вместе с директорами и завучами. Лучше уборщицу поставить вместо директора и то пользы больше было бы...

Может не в национальности дело, а в безнаказанности? Не наказали сразу, значит можно повторить Все наши самые суровые законы нивелируются необязательностью их исполнения.

Людмила Лиханова

Валерий Светлый дУМАЮ, ЧТО И ПОСТРАДАВШИЙ В КАКОМ-ТО СМЫСЛЕ ПРОВОЦИРОВАЛ ТАКОЕ ПОВЕДЕНИЕ АЗИАТОВ. шКОЛА ДОЛЖНА ОТСЛЕЖИВАТЬ И ДРЕСС-ВИД ШКОЛЬНИКА. ХВАТИТ ПЛОДИТЬ КЛОУНОВ. Интересно: а когда ТВОЕГО сына, брата или еще кого-то из родных будут гнобить только за то, что он кому-то не понравился, то ты тоже будешь защищать НАПАДАВШИХ? ТАК ЧТО ТЫ ЯВНО НЕ ДУМАЕШЬ ЧТО ПИШЕШЬ.