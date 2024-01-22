После гибели кота Твикса: эксперт объяснил, какими должны быть правила перевозки

Трагедия получила широкий резонанс. 123RF/legion-media.ruПосле трагедии, которая произошла с котом Твиксом и его хозяином по время путешествия по железной дороге, требуется изменить правила перевозки животных таким образом, чтобы подобного не случалось.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии