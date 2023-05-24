Саудовская Аравия представила модели внутреннего наполнения города-здания «Зеркальная линия»

©designboom В открытии выставки под названием «Урбанизм в невесомости — принципы новой жизни» приняли участие более 20 ведущих мировых архитекторов и дизайнеров-новаторов, что в очередной раз подчеркивает реальность воплощения проекта в жизнь.
©designboom В открытии выставки под названием «Урбанизм в невесомости — принципы новой жизни» приняли участие более 20 ведущих мировых архитекторов и дизайнеров-новаторов, что в очередной раз подчеркивает реальность воплощения проекта в жизнь.
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