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Король Норвегии Харальд V скончался на 90-м году жизни

Король Норвегии Харальд V скончался на 90-м году жизни

Король Норвегии Харальд V скончался в 89 лет. Его не стало в университетской больнице Осло в 06.35 по местному времени 28 августа, сообщают "Известия" со ссылкой на пресс-службу королевского двора.

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