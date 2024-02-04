День в истории России 5 февраля: знаменательные даты и важные события Мария ИвановаКаждый день в истории России отмечен уникальными событиями, которые оказали свое влияние на современную Российскую Федерацию.
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