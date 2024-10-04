Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Секретный «план победы» Зеленского, о котором украинцам лучше не знать

Секретный «план победы» Зеленского, о котором украинцам лучше не знать

  На Банковой задумали прорыв, чтобы сильно удивить русскую разведку Часть пунктов «плана победы» Владимира Зеленского останется закрытой для украинцев, заявил глава его офиса Андрей Ермак.

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Комментарии
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М
Мария
Это понимают все, кроме самих кастрюль! Смотрела ролик с улиц Киева. Все, как один, жаждут продолжения войны. Мало того, считают, что они побеждают.
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АНГЕЛ АНГЕЛ
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Надежда
&quot;Секретный&quot; план перемогы зеблана давно уже несекретный...
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