На Банковой задумали прорыв, чтобы сильно удивить русскую разведку Часть пунктов «плана победы» Владимира Зеленского останется закрытой для украинцев, заявил глава его офиса Андрей Ермак.
Секретный «план победы» Зеленского, о котором украинцам лучше не знать
Комментарии
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М
Мария
Это понимают все, кроме самих кастрюль! Смотрела ролик с улиц Киева. Все, как один, жаждут продолжения войны. Мало того, считают, что они побеждают.
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15 час.
АНГЕЛ АНГЕЛ
Задача России стравить хохлов, прибалтов, панов против англосаксов и жидомасонов, которые хотят для себя освободить территории и переселиться на нах... А тупоголовости и жадности прибалтам, хохлам и панам хватает...
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11 час.
Надежда
"Секретный" план перемогы зеблана давно уже несекретный...
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7 час.
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