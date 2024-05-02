"Известия": в России вдвое снизились число пользователей даркнета

В России за год снизилось более чем в два раза число пользователей даркнета. Об этом пишет газета "Известия" со ссылкой на официальную статистику сервиса Tor, предоставляющего доступ в теневой сегмент интернета.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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