Петербургская Биржа запланировала провести не менее пяти IPO в 2025 году

Они обеспечат экономический и технологический суверенитет Биржа Петербурга планирует провести не менее пяти размещений на рынке акционерного капитала в 2025 году, сообщает РБК со ссылкой на слова исполнительного директора по развитию первичного рынка ценных бумаг Ивана Сузимова.