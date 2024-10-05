Петербургская Биржа запланировала провести не менее пяти IPO в 2025 году

Они обеспечат экономический и технологический суверенитет Биржа Петербурга планирует провести не менее пяти размещений на рынке акционерного капитала в 2025 году, сообщает РБК со ссылкой на слова исполнительного директора по развитию первичного рынка ценных бумаг Ивана Сузимова.
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