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Захарова назвала «подлостью» по отношению к Украине заявление итальянского премьера Драги о перспективах ее вступления в ЕС

Захарова назвала «подлостью» по отношению к Украине заявление итальянского премьера Драги о перспективах ее вступления в ЕС

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала подлостью по отношению к Украине высказывание премьер-министра Италии Марио Драги о том, что все крупные страны Евросоюза выступают против предоставления стране статуса кандидата.

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